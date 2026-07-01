Lavori in autostrada: chiude l'A16 tra Avellino Ovest e Baiano Il lavori in autostrada di notte

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 2 alle 6 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra AVELLINO ovest e Baiano, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di AVELLINO ovest, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Baiano attraversando i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano e rientrare in A16 alla stazione di Baiano.