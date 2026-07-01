GAP Avellino, il bilancio di fine stagione: "Gran lavoro di squadra" Basket, Di Donato: "Appartenenza e formazione valori fondanti del nostro gruppo"

Si è svolta la tradizionale festa di fine stagione del Gruppo Arbitri Pallacanestro della sezione di Avellino. "Un importante momento di condivisione che ha riunito arbitri, ufficiali di campo, corsisti, dirigenti e amici del gruppo per celebrare insieme i traguardi raggiunti durante l'anno sportivo. - si legge nella nota diffusa - L'iniziativa ha rappresentato l'occasione ideale per tracciare un bilancio dell'attività svolta, quest'anno più che mai caratterizzata da formazione continua con lezioni tecniche e costanti momenti di crescita per il gruppo arbitrale provinciale e merito e dedizione con la consegna di riconoscimenti speciali ai tesserati che si sono distinti per impegno e risultati conseguiti sul campo".

Di Donato: "Formazione continua"

"Il delegato provinciale Carlo Di Donato ha espresso il suo profondo ringraziamento a tutti i componenti del GAP Avellino per la passione e la disponibilità dimostrate: «Il senso di appartenenza, il lavoro di squadra e la formazione continua rappresentano, oggi come sempre, i valori fondanti del nostro gruppo». La cerimonia si è conclusa con le premiazioni e la consegna di un ricordo della stagione a tutti i partecipanti. Un momento vissuto in un clima di grande amicizia che conferma, ancora una volta, la solidità e la costante crescita del movimento arbitrale irpino".