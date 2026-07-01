Maria Macrina la nobile che faceva del bene: mummia trovata intatta, incredibile La scoperta a Prata Principato Ultra. Il sindaco: i nostri anziani ci raccontavano della suora laica

Era dedita ad opere di carità, particolarmente amata in paese per quell'aiuto costante e inarrestabile fornito ai bisognosi. Da 183 anni le sue spoglie mortali erano custodite, in uno stato di sorprendente conservazione, nell’abside della Chiesa dell’Immacolata di Prata di Principato Ultra, nell’Avellinese. Si tratta di Maria Macrina Grillo, una nobildonna del borgo irpino morta giovanissima il 22 aprile del 1843, all’eta` di 26 anni, e di cui, nelle ultime ore, e` stato rinvenuto il corpo mummificato.

Il sindaco: trovata intatta, è soprendente

"Da mesi sapevamo della scoperta, da sempre i nostri nonni e genitori ci raccontavano, per tradizione orale tramandata, della presenza in paese di questa nobile e generosa donna, che amava far del bene - spiega il sindaco di Prata Principato Ultra Marco Belisario -. Sapevamo che era sepoltà lì, ma nella chiesa da decenni nessuno entrava. Una struttura crollata oggetto attualmente di imponenti lavori di adeguamento e rifacimento, che era off limits da tantissimi anni. Ora la gioia è tanta e siamo felici di questo eccezionale ritrovamento e restiamo in attesa che presto la nostra Maria Macrina torni a casa". La squadra di esperti, in sinergia con l’ufficio Anagrafe del Municipio di Prata di Principato Ultra, e con la Soprintendenza e` riuscita anche a risalire ai discendenti della famiglia Macrina Grillo.

Durante i lavori la scoperta

La scoperta archeologica di grande interesse è avvenuta nel corso dei lavori per il miglioramento della sicurezza sismica, finanziati dal Pnrr, che stanno procedendo nell’edificio sacro di proprietà della Diocesi. (Per le immagini: "Credits foto ©Diocesi Avellino/Eurac Research/M. Samadelli".)

I lavori degli esperti

Un’equipe di esperti ha infatti avviato le indagini per risalire all’identita` del corpo umano, per il quale e` risultata fondamentale un’epigrafe presente al lato della sepoltura. Allo stesso tempo sono partite le operazioni per preservare i resti di Maria Marcina, che sono stati traslati in un ambiente piu` idoneo, messo a disposizione direttamente dai due vescovi delle Diocesi irpine. Il corpo mummificato di Maria Macrina Grillo sara` riposto nella sua sepoltura al termine dei lavori di restauro della chiesa.