Dalla peregrinatio alla novena: fede e devozione alla Madonna del Carmine Ariano si prepara a vivere una delle ricorrenze più sentite

Dalla peregrinatio cominciata ieri con la prima tappa a San Liberatore e le prossime a San Tommaso di sotto, rione San Pietro, contrada Ponnola, San Tommaso di sopra e Santa Maria a Tuoro, alla tradizionale novena della Madonna del Carmine. Dal 6 al 14 luglio, ore 18.45 il santo rosario e alle 19.00 santa messa e preghiera della novena.

Una ricorrenza tra le più sentite in città, essendo forte e ben radicata soprattutto tra le famiglie di rione San Rocco la devozione alla Vergine del Monte Carmelo. Chi non ricorda la grande missione del frati cappuccini, a parire da padre Francesco.

Il parroco don Antonio Lo Conte e il comitato festa, rivolgono un appello a tutti gli arianesi a partecipare in tanti a queste giornate intense, fono al momento clou, la solenne processione e la festa del 16 luglio.

E questa sera alle 18.30 santa messa di'inizio per l'oratorio e mandato agli animatori. L'esperienza estiva riservata a ragazzi e ragazzi che si apprestano a frequentare la prima elementare e coloro che hanno concluso la terza medua è in programma dal 2 al 24 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15, con tappe a Madonna di Fatima, San Liberatore e Madonna del Carmine.