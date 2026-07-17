Dramma a Mercogliano: 47enne trovato morto in casa L'uomo è stato trovato senza vita in via Acqua delle Noci intorno alle 22

Dramma nella notte in via Acqua delle noci, nei pressi di via Giacomo Matteotti: uomo trovato senza vita nella propria abitazione Un nuovo dramma ha colpito la comunità di Mercogliano dove un 47enne è stato trovato senza vita nella propria abitazione, situata in via Acqua delle Noci, nel complesso degli alloggi popolari.

L'allarme

L'allarme è scattato nelle scorse ore, facendo intervenire sul posto i Carabinieri della Stazione di Mercogliano e i Vigili del Fuoco, che hanno operato per consentire l'accesso all'interno dell'abitazione e per gli accertamenti del caso. È accaduto ieri sera intorno alle ore 22. Secondo i primi accertamenti il 47enne, R. M. Le sue iniziali avrebbe in un momento di sconforto deciso di farla finita.

Dolore in paese

Dolore e cordoglio nel piccolo Comune del Partenio. La notizia del decesso si è rapidamente diffusa in paeseInutili i soccorsi dei sanitari arrivati sul posto.

Il cordoglio

La comunità mercoglianese si stringe intorno ai familiari in queste ore drammatiche.