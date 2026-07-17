Doralda Petrillo: "Comuni marginali: persi 50 mila euro" "I fatti smentiscono la propaganda dell'attuale amministrazione Spera"

"La discussione in consiglio comunale sul fondo comuni marginali ha consegnato ai cittadini una verità semplice, c'è una netta differenza tra chi amministra producendo risultati e chi, invece, perde occasioni e risorse.

I numeri parlano da soli.

Durante il mio assessorato - afferma la consigliera di opposizione Doralda Petrillo - sono state utilizzate integralmente le prime due annualità del Fondo Comuni Marginali, per un importo complessivo di 101.472,48 euro, destinati a sostenere l'apertura e il rafforzamento di attività economiche sul territorio. Grazie a quelle risorse sono state finanziate dieci attività commerciali, offrendo un sostegno concreto a chi ha deciso di investire e creare sviluppo a Grottaminarda.

Con l'attuale gestione dell'assessorato affidato all'assessora Iacoviello, invece, il comune ha cambiato completamente strategia. Una scelta che si è rivelata fallimentare.

La terza annualità, pari a 50.736,24 euro, è stata destinata all'adeguamento di un immobile comunale da concedere in comodato gratuito. Una decisione che non ha prodotto alcun risultato concreto e che ha portato il Comune a perdere quelle risorse.

Non si tratta di una fatalità, ma della conseguenza di precise scelte amministrative.

Come ho evidenziato nel corso del consiglio comunale svolto lo scorso 10 luglio, il bando è stato pubblicato concedendo appena dieci giorni per la presentazione delle domande, un termine del tutto insufficiente per consentire agli operatori economici di predisporre un progetto serio.

L'amministrazione inoltre avrebbe potuto riaprire i termini, attivare il soccorso istruttorio per sanare eventuali irregolarità formali e verificare preventivamente l'interesse degli imprenditori attraverso una manifestazione d'interesse, così come era stato fatto durante il mio assessorato. Nulla di tutto questo è stato fatto.

Ancora più grave è aver scelto una misura che avrebbe favorito un solo beneficiario, rinunciando a sostenere un numero maggiore di potenziali beneficiari. Una decisione che dimostra l'assenza di una vera strategia di sviluppo.

La politica si misura sui risultati, non sulle dichiarazioni.

Quando ho avuto la responsabilità dell'assessorato, le risorse sono state programmate, il bando è stato costruito per essere realmente accessibile e i finanziamenti sono arrivati alle imprese.

Oggi, invece, l'unico risultato certificato è che il comune perde oltre 50 mila euro destinati allo sviluppo economico del territorio.

È questo il dato politico che nessuna ricostruzione può cancellare.

Grottaminarda ha bisogno di amministratori capaci di intercettare e utilizzare ogni opportunità di finanziamento, non di perdere risorse per errori di programmazione e scelte prive di visione.

I cittadini - conclude Petrillo - hanno il diritto di sapere che, mentre negli anni precedenti quei fondi hanno prodotto investimenti e nuove attività economiche, oggi quella stessa opportunità è stata sprecata. Questa è la differenza tra amministrare e limitarsi a governare l'ordinario".