Avellino Basket: ecco il girone unico della Serie A2 2026/2027 "Tutte le 20 società aventi diritto sono state ammesse": organico definito dal consiglio federale

A seguito dei controlli effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Tec), da Lega Nazionale Pallacanestro e dalla Commissione Impianti Sportivi, il Consiglio Federale FIP ha provveduto a definire l'organico della prossima stagione di Serie A2 2026/2027. "Tutte le 20 società aventi diritto sono state ammesse": si legge nella nota diffusa dalla LNP con l'elenco dei team.

Le squadre partecipanti

Halley Campania Avellino Basket, ?Flats Service Fortitudo Bologna, Valtur Brindisi, Paperdi JuveCaserta 2021, Sella Cento, UEB Gesteco Cividale, Ferraroni Juvi Cremona 1952, Unieuro Forlì, Libertas Livorno 1947, Gemini Mestre, Wegreenit Urania Milano, La T Tecnica Gema Montecatini, Victoria Libertas Pesaro, Lumos Pistoia Basket, RSR Sebastiani Rieti, Dole Basket Rimini, Crifo Wines Ruvo di Puglia, Banco di Sardegna Sassari, Reale Mutua Torino, ELAchem Vigevano 1955