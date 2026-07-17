Ariano: "Qualcuno venga a vedere urgentemente in che condizioni viviamo" L'appello da località Sant'Angelo a Torricelli

Mentre la politica pensa a scontrarsi, ci sono problemi che i cittadini segnalano ogni giorno, sui quali almeno noi non chiuderemo mai un occhio. Anzi la nostra rubrica "La segnalazione del giorno" che nel corso degli anni, ha raccolto centinaia e centinaia di appelli resterà sempre attiva con la speranza di essere da sprone all'amministrazione comunale come accaduto proprio nelle ultime, con il sopralluogo da parte dell'area tecnica ieri pomeriggio lungo la variante, dopo questo nostro articolo, in merito ad una fogna a cielo aperto tra la vegetazione.

A scriverci oggi è una residente di Sant'Angelo a Torricelli, una zona da sempre trascurata:

"Vi è un tratto di strada che è diventato davvero impercorribile sia a piedi che con l'auto. Sono circa una cinquantina di metri più o meno. Qualcuno venga a vedere in che condiziono viviamo in fondo a questa strada impervia e isolata della nostra città. Non sappiamo davvero più a chi rivolgerci".