Scandone Avellino: ecco le avversarie nel girone B di Serie B Nazionale Due raggruppamenti, 36 squadre nel terzo livello nazionale della pallacanestro

A seguito dei controlli effettuati da Lega Nazionale Pallacanestro e dalla Commissione Impianti Sportivi, il Consiglio Federale FIP ha provveduto a definire l'organico della prossima stagione di Serie B Nazionale 2026/2027. "Di seguito le 36 società ammesse, che disputeranno la prossima stagione, così suddivise nei gironi A e B": legge nella nota della LNP. Scandone Avellino nel girone B.

I due gironi

Girone A - Moncada Energy Agrigento, A2A Leonessa Brescia, Infodrive Capo d'Orlando, Rimadesio Desio, Adamant Ferrara, Fiorenzuola Bees, Andrea Costa Imola, SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights, Luxarm Lumezzane, Paffoni Fulgor Basket Omegna, Logiman Orzinuovi, UCC Assigeco Piacenza, Siaz Basket Piazza Armerina, Pallacanestro Viola Reggio Calabria, LTC Group Sangiorgese Basket, Rucker San Vendemiano, TAV Treviglio Brianza Basket, S4 Energia Vicenza

Girone B - Felice Scandone Avellino, Umana San Giobbe Chiusi, Ristopro Fabriano, Tema Sinergie Faenza, Benacquista Assicurazioni Latina, Pielle Livorno, Basketball Club Lucca, FABO Herons Montecatini, PSA Napoli Est, Consultinvest Loreto Pesaro, Solbat Golfo Piombino, Consorzio Leonardo Dany Quarrata, OraSì Ravenna, Luiss Roma, Virtus GVM Roma 1960, Liofilchem Roseto, Mens Sana Basketball Siena, Allianz Pazienza Cestistica San Severo