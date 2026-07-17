Avellino: sprint per Fila, spunta anche un altro profilo In attacco si riparte con decisione da Favilli nelle soluzioni per Nesta

Accordo con il Venezia, gli ultimi dettagli con Daniel Fila: l'Avellino vuole l'attaccante ceco e non intende ripercorrere quanto accaduto con Emanuele Pecorino. La società irpina punta all'accelerazione per assicurarsi un'ulteriore attaccante. Nel ruolo ci sono già Andrea Favilli e Luca Pandolfi, il direttore sportivo Mario Aiello vuole inserire un altro attaccante fisico. Fila ha aperto al trasferimento in Irpinia, nell'accordo tra l'Avellino e il Venezia c'è la formula del prestito, ma allo stesso tempo la dirigenza biancoverde vuole chiudere in tempi rapidi: riprova della volontà di tutte la parti nella trattativa e nell'idea del progetto tecnico legato alla stagione 2026/2027.

Spunta anche Compagnon

Nei contatti tra i due club si è parlato anche di Mattia Compagnon, esterno offensivo, anche seconda punta. Nel reparto avanzato l'Avellino ripartirà con decisione da Favilli. Alessandro Nesta confida nella continuità nel corso dell'estate per ritrovare al cento per cento il toscano, che nel finale della scorsa stagione ha ripresentato qualità e fisicità determinanti nella categoria.