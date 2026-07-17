Avellino, tribunale civile: in vista dei disservizi comunicati dall'Ordine aaa

di Paola Iandolo

Tribunale Civile di Avellino: in vista qualche ora di disservizio. Il blocco momentaneo è stato comunicato dall'Ordine degli Avvocati di Avellino per scongiurare ulterori problemi ai professionisti. È stato comunicato un fermo programmato dei servizi informatici del settore civile e del Portale dei Servizi Telematici per il giorno 21 luglio 2026, dalle 17:00 alle 18:30.

Un blocco momentaneo

Durante tale finestra temporale - che si protrarrà per circa un'ora e mezza - i sistemi non saranno disponibili per aggiornamenti software, rendendo obbligatorio l'uso di algoritmi di cifratura AES256 per i depositi. Inoltre l'uso di versioni obsolete causerà errori di tipo "FATAL". L'Ordine degli Avvocati di Avellino, raccomanda tutti gli utenti di aggiornare gli applicativi all'ultima versione disponibile dopo la riattivazione dei servizi.