Mancata manutenzione carro di Mirabella: "Era a rischio già lo scorso anno" Giotto Faugno non ci sta alle accuse: "Prima la sicurezza e poi la tradizione"

Giotto Faugno è stato molto chiaro su radio Crt: "La struttura del carro di Mirabella Eclano, a causa di una mancata e costante manutenzione nel corso degli anni era già in precarie condizioni lo scorso anno, o meglio ad altissimo rischio e a fatica, sfidando anche i pericoli tra la folla riuscì a raggiungere la meta per fortuna senza incidenti".

Dopo questa confessione c'è poco da aggiungere a commentare su una vicenda che è diventata il tormentone dell'estate nella Valle del Calore. Da qui la riflessione attenta di Antonio Caiazza:

"E' più importante la sicurezza, la ricostruzione del carro oppure la tirata, pur consapevoli delle gravi difficoltà in cui versa il carro?

Ma siamo sicuri che nonostante le gravi difficoltà per il trasporto la chiesa dà il consenso per ancorare la Santissima Addolorata in alto sopra la cupolina?

E se le parti in gioco non guidano lo stesso carro per il tragitto fino alla meta, chi si assume la responsabilità?

Secondo la situazione che si è determinata, ecco il mio umile consiglio: Il giorno 19 settembre alle ore 15 andiamo a prenderci la Madonnina in Processione su un carrettone e la portiamo giù al borgo per tutto il tragitto del Carro. Si ferma giù al borgo senza musica e senza festa. Il Giovedì, come ogni anno, si porta la Madonnina come sempre in chiesa e la Domenica in processione la riportiamo nella sua dimora. Mi farò dei nemici per ciò ma, da come sta la situazione, quest'anno è questa la dinamica della festa. Per I prossimi anni dovrebbe essere istituito un comitato".