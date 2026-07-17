Avellino: aperte le richieste per l'esposizione degli striscioni al "Partenio" Le modalità indicate dalla società e dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza

"Sono aperti i termini per la presentazione delle richieste finalizzate a ottenere l’autorizzazione all’esposizione degli striscioni all’interno dello stadio Partenio-Lombardi durante le gare casalinghe della prima squadra": ecco quanto comunicato dall'U.S. Avellino tramite nota ufficiale. "Seguendo le modalità indicate dalla società e dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, i gruppi organizzati e i tifosi interessati dovranno presentare apposita istanza (scaricabile sul sito dell'U.S. Avellino, ndr), corredata di copia del documento di identità in formato PDF e foto dello striscione obbligatoriamente in formato JPG, inviandola all’indirizzo di posta elettronica slo@usavellino1912.com. Le richieste saranno esaminate nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure previste, al fine di consentire l’esposizione esclusivamente degli striscioni regolarmente autorizzati. L’U.S. Avellino ringrazia i propri tifosi per la consueta collaborazione, fondamentale per contribuire a creare un ambiente di sostegno alla squadra nel pieno rispetto delle regole".