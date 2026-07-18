Tragedia sulla Fondo Valle Sele: incidente in Alta Irpinia: un morto Sangue sulle strade in Irpinia. L'incidente mortale a Caposele

Caposele (Avellino), 18 luglio 2026 – Un uomo è morto questa mattina in un incidente stradale, che ha coinvolto due veicoli sulla strada statale 691, nel tratto Fondo Valle Sele, in Alta Irpinia. Lo scontro mortale si è verificato in mattinata, lungo un'arteria molto trafficata da chi si sposta verso il fondovalle.

Intervento dei soccorsi sulla Fondo Valle Sele

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno messo in sicurezza la zona insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118. Per l'uomo coinvolto non c'è stato nulla da fare. Sono stati inutili i soccorsi arrivati sul posto.

Indagini e viabilità dopo lo scontro

I militari dell'Arma stanno ora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Al vaglio anche l'ipotesi di attivare percorsi alternativi per regolare il traffico veicolare nel tratto interessato. E si conta l'ennesima vittima della strada in Irpinia. Dolore e cordoglio nell'avellinese.