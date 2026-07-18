Avellino Basket: le date della regular season di Serie A2 Il via nel weekend del 27 settembre per la seconda serie nazionale

La LNP ha comunicato le date della regular season di Serie A2 2026/2027. Il torneo vedrà la partecipazione di 20 squadre con la formula del girone unico (gare di andata e ritorno per un totale di 38 partite).

Le date

Prima giornata - Domenica 27 settembre

Ultima giornata di andata (con obbligo di contemporaneità) - Domenica 3 gennaio

Ultima giornata di ritorno (con obbligo di contemporaneità) - Domenica 25 aprile

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) - 21 ottobre, 11 novembre, 16 dicembre, 23 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio, 7 aprile, 14 aprile. Per la Festività pasquale la 13^ giornata di ritorno è anticipata a sabato 27 marzo

Finestre FIBA - Da lunedì 23 novembre a martedì 1° dicembre; da lunedì 22 febbraio a martedì 2 marzo. Mercoledì 18 novembre e mercoledì 24 marzo previsti turni di recupero per le squadre con giocatori impegnati nelle finestre FIBA

Soste - Domenica 27 dicembre (Festività natalizie), domenica 14 marzo (Finali Coppa Italia LNP)

I verdetti al termine della stagione regolare

La squadra prima classificata al termine della fase di qualificazione sarà promossa in Serie A, per la stagione 2027/28

Le squadre classificate dal 2° al 7° posto verranno ammesse ai Playoff

Le squadre classificate dall'8° al 13° posto verranno ammesse ai Play-In

Le squadre classificate al 14° e 15° posto disputeranno la Serie A2 2027/28

Le squadre classificate dal 16° al 19° posto verranno ammesse ai Playout

La squadra classificata al 20° e ultimo posto retrocederà direttamente in Serie B Nazionale per la stagione 2027/28