Avellino Basket: le date della regular season di Serie A2

La LNP ha comunicato le date della regular season di Serie A2 2026/2027. Il torneo vedrà la partecipazione di 20 squadre con la formula del girone unico (gare di andata e ritorno per un totale di 38 partite).
Le date
Prima giornata - Domenica 27 settembre
Ultima giornata di andata (con obbligo di contemporaneità) - Domenica 3 gennaio
Ultima giornata di ritorno (con obbligo di contemporaneità) - Domenica 25 aprile
Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) - 21 ottobre, 11 novembre, 16 dicembre, 23 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio, 7 aprile, 14 aprile. Per la Festività pasquale la 13^ giornata di ritorno è anticipata a sabato 27 marzo
Finestre FIBA - Da lunedì 23 novembre a martedì 1° dicembre; da lunedì 22 febbraio a martedì 2 marzo. Mercoledì 18 novembre e mercoledì 24 marzo previsti turni di recupero per le squadre con giocatori impegnati nelle finestre FIBA
Soste - Domenica 27 dicembre (Festività natalizie), domenica 14 marzo (Finali Coppa Italia LNP)
I verdetti al termine della stagione regolare
La squadra prima classificata al termine della fase di qualificazione sarà promossa in Serie A, per la stagione 2027/28
Le squadre classificate dal 2° al 7° posto verranno ammesse ai Playoff
Le squadre classificate dall'8° al 13° posto verranno ammesse ai Play-In
Le squadre classificate al 14° e 15° posto disputeranno la Serie A2 2027/28
Le squadre classificate dal 16° al 19° posto verranno ammesse ai Playout
La squadra classificata al 20° e ultimo posto retrocederà direttamente in Serie B Nazionale per la stagione 2027/28