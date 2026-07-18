Scandone Avellino, il saluto a Flavio Gay e Andrea Scanzi Note ufficiali da parte della società: "Grazie per aver difeso con orgoglio i colori del club"

La Scandone Avellino ha salutato anche Flavio Gay e Andrea Scanzi. "A Flavio va il nostro più sincero ringraziamento per aver condiviso con noi questo straordinario percorso culminato con la vittoria del campionato. Da parte di tutta la famiglia Scandone Avellino, grazie di tutto e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera. Per sempre lupo": si legge nella nota social del club irpino.

"Un traguardo costruito insieme"

"Grazie Andrea Scanzi. Ci sono stagioni che restano impresse nella memoria. Ci sono giocatori che, con il loro impegno, il loro sacrificio e la loro professionalità, contribuiscono a renderle indimenticabili. Andrea, grazie per aver difeso con orgoglio i colori della Scandone Avellino, mettendo sempre la squadra davanti a tutto e dando il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Il tuo percorso in biancoverde sarà per sempre legato a una pagina speciale della nostra storia: la conquista del campionato e il ritorno della Scandone in B Nazionale. Un traguardo costruito insieme, con passione, lavoro e spirito di gruppo. A nome della società, dello staff, dei compagni e di tutti i tifosi biancoverdi, ti auguriamo il meglio per il prosieguo della tua carriera e per il tuo futuro, dentro e fuori dal campo. Grazie di tutto, Andrea. E in bocca al lupo”: così, invece, per Scanzi.