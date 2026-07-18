Avellino: lunedì sarà il giorno di Daniel Fila in biancoverde Ultimi dettagli definiti, nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto

Dall'intesa di massima agli ultimi dettagli nelle scorse ore: Daniel Fila all'Avellino. Accordo anche con l'attaccante ceco dopo quello raggiunto dal club irpino con il Venezia. Fila vivrà la stagione 2026/2027 in maglia biancoverde con la formula del prestito ed è previsto anche il premio di valorizzazione all'interno dell'accordo tra le due società. Lunedì sarà il giorno delle visite mediche, poi Fila raggiungerà il ritiro di Rivisondoli.

Due under in entrata, lavoro anche sulle uscite

Non è l'unica operazione in entrata definita dal direttore sportivo Mario Aiello nella giornata di ieri. L'Avellino ha raggiunto l’accordo con Filippo Scotti, classe 2006, esterno offensivo, protagonista nelle giovanili del Milan con 10 gol e 3 assist nell’ultimo campionato Primavera. La prospettiva è quella della continuità per Scotti, che dovrebbe essere girato in prestito a un club di Serie C. Per la formazione under, invece, i lupi hanno chiuso l’accordo con il centrocampista Rosario Di Lauro, classe 2008, reduce dall’avventura con l’Ischia. Sul fronte uscite, Claudio Manzi è vicinissimo all’accordo con la Salernitana, mentre i lupi e la Casertana stanno definendo gli ultimi dettagli nelle trattative per Damiano Cancellieri e Alessio Tribuzzi.