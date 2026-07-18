Festa alla stazione di Ariano: è il giorno degli "Alunni del Sole" in concerto Piatto forte anche quest'anno la gastronomia, con la sagra degli antichi sapori

Concerto, E mi manchi tanto , Jenny (conosciuta come Jenny e la bambola ) , 'A canzuncella , L'aquilone e la mitica Liù vincitore del Festivalbar nel 1978. Il popolo della musica è pronto ad accogliere gli "Alunni del Sole", il noto gruppo musicale pop rock italiano, attivo soprattutto tra gli anni sessanta e ottanta, originario di Napoli.

Sarà di scena questa sera ad Ariano Irpino, finalmente nel piazzale della Stazione, suo luogo originale in occasione della tradiziona festa di quartiere cominciata ieri con una buona affluenza e una impeccabile organizzazione.

Per la Pro Loco Nuovamente presieduta dal poliedrico Luca Pannese, grande trascinatore di questa tradizione insieme ad uno straordinario team è una scommessa già vinta. La grande partecipazione di ieri sera, una bella cartolina di avvio, dove i protagonisti sono stati soprattutto i giovani.

Ad aprire la manifestazione è stata l’esibizione ufficiale dei tamburini dell'associazione della rievocazione storica del dono delle Sacre Spine. A rendere la serata ancora più divertente ci ha pensato il simpaticissimo Angelone il postino, vero e proprio trascinatore della piazza.

Evento clou della serata, il contest "Nuova scena rap Ariano" dedicato ai giovani talenti, (nella foto) curato nei minimi dettagli da Mario Della Bella insieme alla pro loco nuovamente, al cospetto di una giuria davvero eccezionale composta da: Errei, vincitore del Global Rap Superstar, O Tsunami, rapper di Avellino città, Cuta, vincitore di Nuova Scena 2 su Netflix, Davide Di Porto, ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Ben dieci protagonisti sul palco dell'Ariano music station provenienti da ogni parte.

Piatto forte anche quest'anno la gastronomia, con la sagra degli antichi sapori. Fino a domani sera, squisiti panini con salsiccia e porchetta, fusilli e cicatielli al ragù, spezzatino di vitello, friggitoria e tante altre bontà. "Un vero viaggio tra gusto, tradizione e sapori autentici della nostra terra, da condividere con amici e famiglia!"

Questa sera oltre alla mitica presenza degli Alunni del sole, risate e spettacolo con Giampietro Ianneo e Giovanni Caso e dj set.

Domani, domenica 19 luglio serata danzante con l’orchestra spettacolo Eco Romagnolo, estrazione della lotteria a premi e gran finale comico con i Villa Per Bene. Durante i giorni della festa si terranno le celebrazioni religiose dedicate a Gesù Salvatore, con la Santa Messa e la tradizionale processione. Negli stand accanto al team dell'Ariano music station, il parroco don Marco Ulto. "E' uno di noi".