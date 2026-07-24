Strage bus Acqualonga, martedì il ricordo delle 40 vittime Le comunità di Pozzuoli e Monteforte Irpino commemorano le vittime, martedì 28 luglio

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni invita gli organi di informazione a partecipare alla cerimonia commemorativa in ricordo delle 40 vittime del tragico incidente di Acqualonga, avvenuto il 28 luglio 2013 nel territorio di Monteforte Irpino, nel quale persero la vita quaranta cittadini di Pozzuoli.

La commemorazione, promossa congiuntamente dai Comuni di Pozzuoli e Monteforte Irpino, si terrà martedì 28 luglio 2026, alle ore 10.00, Largo del Ricordo – Pozzuoli. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento e di memoria condivisa, per rendere omaggio alle vittime e rinnovare il legame di vicinanza che unisce, da quel tragico giorno, le comunità di Pozzuoli e Monteforte Irpino.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, una delegazione istituzionale del Comune di Pozzuoli prenderà parte alla commemorazione in programma presso il Giardino della Memoria di Monteforte Irpino.