Castelvetere sul Calore riparte dal borgo: istituzioni unite "Così intendiamo rilanciare il turismo"

Una visione condivisa, un progetto ambizioso e la volontà di restituire uno dei luoghi più suggestivi dell'Irpinia al turismo nazionale e internazionale.

È questo il messaggio emerso dall'incontro promosso dal sindaco di Castelvetere sul Calore, Enrico Cataldo, che ha accolto nel magnifico borgo storico l'assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio, insieme al presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, a numerosi amministratori locali e ai sindaci Ivo Capone di Summonte e Teodoro Boccuzzi di San Mango sul Calore.

L'iniziativa ha rappresentato il primo importante momento di confronto sul percorso che l'Amministrazione comunale intende avviare per riportare pienamente in vita il borgo e il suo prestigioso albergo diffuso, inaugurato nel 2013 durante l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Walter Pescatore. Dopo anni di inattività, l'obiettivo è oggi quello di riaprire questa straordinaria realtà ricettiva, trasformandola nuovamente in un punto di riferimento per il turismo esperienziale e per la valorizzazione delle aree interne.

Il sindaco Enrico Cataldo ha illustrato le linee guida del progetto, già avviato, che nei prossimi mesi porterà alla riattivazione dell'albergo diffuso attraverso un percorso di rilancio fondato sulla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del paese. Un'iniziativa che punta a restituire il borgo alla comunità locale, ma anche a renderlo una meta capace di attrarre visitatori italiani e stranieri.

Particolarmente colpito dalla bellezza del centro storico e dalla qualità del progetto è apparso l'assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio, che ha espresso apprezzamento per la determinazione dell'Amministrazione comunale e per una visione di sviluppo che mette al centro il turismo come motore di crescita economica e sociale. Nel corso della visita sono stati inoltre illustrati alcuni interventi e proposte progettuali da sviluppare con il sostegno della Regione Campania.

Anche il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, ha manifestato piena condivisione dell'iniziativa, sottolineando l'importanza di fare rete tra i borghi irpini per valorizzarne le straordinarie potenzialità storiche, culturali e paesaggistiche.

Dall'incontro sono inoltre emersi i primi passi verso una collaborazione tra i Comuni di Castelvetere sul Calore, Summonte e San Mango sul Calore.

L'obiettivo è quello di costruire un'offerta turistica integrata, capace di mettere in rete le eccellenze dei tre territori e di proporre itinerari e pacchetti destinati ai tour operator italiani e internazionali, con particolare attenzione al mercato statunitense, anche in vista dell'America's Cup che vedrà Napoli protagonista sulla scena mondiale.

A fare da cornice all'iniziativa è stata una serata dal fascino autentico, resa ancora più suggestiva dalla bellezza del borgo antico di Castelvetere sul Calore.

L'incontro si è concluso con un momento conviviale fortemente voluto dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Cataldo, che ha offerto agli ospiti una ricca degustazione delle migliori eccellenze enogastronomiche locali. Sapori, tradizioni e prodotti tipici del territorio hanno raccontato l'identità più genuina dell'Irpinia, conquistando il pieno apprezzamento dell'assessore regionale al Turismo Enzo Maraio e di tutti i partecipanti.

Un finale che ha saputo coniugare ospitalità, cultura e promozione del territorio, confermando come la rinascita del borgo passi anche attraverso la valorizzazione delle sue tradizioni e delle sue eccellenze.