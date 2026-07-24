Avellino, Di Maggio: "Conta la squadra e servirà equilibrio" Le prime parole da biancoverde per il centrocampista nel ritiro di Rivisondoli

"Sono giorni pesanti di lavoro, ma fa parte del gioco come normale che sia. Stiamo cercando di dare il massimo per prepararci al meglio verso la nuova stagione": così Luca Di Maggio per le prime parole da calciatore dell'Avellino dopo la prima fase della preparazione nel ritiro di Rivisondoli. "La trattativa? È stata una cosa rapida. Quando ho sentito i direttori e l'Avellino non ho esitato".

"Nesta? Aperto al confronto"

"Mi reputo un calciatore generoso. Mi piace avere il possesso della sfera, di mettere nelle migliori condizioni i miei compagni, in generale conta la squadra. Sono contento di essere qui. - ha spiegato il centrocampista ex Padova - I miei compagni di reparto? C'è abbondanza e sono felice di questo. Il campionato di Serie B? Nella scorsa stagione ho rotto il ghiaccio e arrivo più pronto. Non ho ancora grande esperienza, ma sappiamo bene quanto il torneo di B sia da vivere in altalena e conta l'equilibrio nel percorso. È determinante. Nesta? Il mister si apre al confronto sia in campo che fuori. Vuole metterti in serenità e questo aspetto è fondamentale, fa piacere".