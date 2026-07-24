Avellino, Di Maggio: "Conta la squadra e servirà equilibrio"

"Sono giorni pesanti di lavoro, ma fa parte del gioco come normale che sia. Stiamo cercando di dare il massimo per prepararci al meglio verso la nuova stagione": così Luca Di Maggio per le prime parole da calciatore dell'Avellino dopo la prima fase della preparazione nel ritiro di Rivisondoli. "La trattativa? È stata una cosa rapida. Quando ho sentito i direttori e l'Avellino non ho esitato".
"Nesta? Aperto al confronto"
"Mi reputo un calciatore generoso. Mi piace avere il possesso della sfera, di mettere nelle migliori condizioni i miei compagni, in generale conta la squadra. Sono contento di essere qui. - ha spiegato il centrocampista ex Padova - I miei compagni di reparto? C'è abbondanza e sono felice di questo. Il campionato di Serie B? Nella scorsa stagione ho rotto il ghiaccio e arrivo più pronto. Non ho ancora grande esperienza, ma sappiamo bene quanto il torneo di B sia da vivere in altalena e conta l'equilibrio nel percorso. È determinante. Nesta? Il mister si apre al confronto sia in campo che fuori. Vuole metterti in serenità e questo aspetto è fondamentale, fa piacere".