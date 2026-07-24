Avellino, 60enne ucraina molestata nell'ascensore: denunciato un 35enne

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine

avellino 60enne ucraina molestata nell ascensore denunciato un 35enne
Avellino.  

di Paola Iandolo 

Attimi di paura in via Ferriera, in uno dei due ascensori del centro Vivendi. Una donna ucraina di sessant'anni è stata molestata da un trentacinquenne identificato e denunciato. E' accaduto ieri poco dopo le 13:30 di ieri nel cuore di Avellino, mentre la sessantenne cercava di raggiungere il supermercato ubicato al piano terra del centro.

La ricostruzione

L'uomo ha tentato di abbassarle i pantaloni nell'ascensore e ha tentato di porre in essere la violenza approfittandone del luogo chiuso.  La donna ha subito urlato e bloccato l'uomo afferrandolo per la maglietta. Una volta che si è aperta l'ascensore la donna ha richiamato l'attenzione degli altri presenti nel centro Vivendi, prontamente intervenuti per portare soccorso alla donna e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo è riuscito a fuggire, ma è stato subito identificato. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito alla Polizia di identificare e denunciare il 35enne, con disturbi psichici. La donna ha riportato dei lividi all'interno coscia.

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