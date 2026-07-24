Avellino, 60enne ucraina molestata nell'ascensore: denunciato un 35enne Immediato l'intervento delle forze dell'ordine

di Paola Iandolo

Attimi di paura in via Ferriera, in uno dei due ascensori del centro Vivendi. Una donna ucraina di sessant'anni è stata molestata da un trentacinquenne identificato e denunciato. E' accaduto ieri poco dopo le 13:30 di ieri nel cuore di Avellino, mentre la sessantenne cercava di raggiungere il supermercato ubicato al piano terra del centro.

La ricostruzione

L'uomo ha tentato di abbassarle i pantaloni nell'ascensore e ha tentato di porre in essere la violenza approfittandone del luogo chiuso. La donna ha subito urlato e bloccato l'uomo afferrandolo per la maglietta. Una volta che si è aperta l'ascensore la donna ha richiamato l'attenzione degli altri presenti nel centro Vivendi, prontamente intervenuti per portare soccorso alla donna e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo è riuscito a fuggire, ma è stato subito identificato. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito alla Polizia di identificare e denunciare il 35enne, con disturbi psichici. La donna ha riportato dei lividi all'interno coscia.