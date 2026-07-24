Ariano: sopralluogo dell'assessore Manduzio nel cantiere dell'ex Giorgione Sul tricolle, il progettista dell'opera, Luigi Franciosini

Raffaela Manduzio in qualità di assessore ai lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione territorio e immobili, programmazione e progettazione opere edilizia scolastica, urbanistica, edilizia privata, piano urbanistico (Puc) e piani attuativi, ampliamento cimitero comunale, fondi terremoto, deleghe tutte di estrema importanza, ha fatto tappa nel cantiere del nascente polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare, uno degli interventi più strategici per il futuro della città e per la rinascita del centro storico.

"Insieme al professore Luigi Franciosini, progettista dell’opera, ai tecnici e ai rappresentanti dell’impresa esecutrice, abbiamo verificato lo stato di avanzamento dei lavori e condiviso il cronoprogramma delle prossime lavorazioni.

Come amministrazione stiamo seguendo questo cantiere con la massima attenzione, con l’obiettivo di fare tutto il possibile affinché i lavori siano completati entro l’autunno del 2027, restituendo alla città un’opera attesa da anni e destinata a diventare un punto di riferimento per la formazione, l’innovazione e lo sviluppo del territorio".

Il nuovo polo non sarà soltanto una scuola, ma un luogo di crescita, di opportunità e di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e turistiche dell’Irpinia, capace di attrarre giovani, creare nuove prospettive e contribuire alla rigenerazione urbana del cuore di Ariano Irpino.

Il progetto è nato proprio con questa visione, trasformare l’area dell’ex Giorgione in un polo moderno, aperto e integrato con la città.

"Continuerò a seguire ogni fase dell’intervento, perché le grandi opere non si misurano soltanto con il cemento che si posa, ma con la capacità di mantenere gli impegni assunti con i cittadini.

Un cantiere che avanza è il segno concreto di una città che guarda avanti. Ariano merita opere che durino nel tempo e costruiscano il futuro delle nuove generazion

