In auto con mezzo chilo di cocaina al Casello Avellino Est: fermato 46enne Ai domiciliari il 46enne di Manocalzati . Intervento dei Carabinieri al casello

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Manocalzati (AV), ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nel week end in controlli

I fatti si sono svolti nello scorso week end nel comune irpino: la pattuglia della Stazione Carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale di “Avellino Est” quando, sulla strada non è passata inosservata un’auto sospetta condotta dal predetto. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 500gr. di cocaina.

I carabinieri in azione

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il sospettato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.