Ariano: asfalto dissestato, buche pericolose e danni alle auto a Stratola Il racconto di una donna

Asfalto dissestato sui due lati, buche e rischi a tutte le ore per gli automobilisti in transito. Seria situazione di pericolo in contrada Stratola ad Ariano Irpino a causa del continuo passaggio dei camion non disciplinato al meglio, che affluiscono in uno dei cantieri di Rfi legati all'alta capacità Napoli-Bari.

Paura per una donna del luogo:

"E' una situazione che sta diventando davvero insostenibile. Percorrevo la discesa insidiosissima che dalla statale 90 porta a località Stratola tra buche e asfalto completamente sprofondato nei due lati.

Ho strappato una gomma a causa di una buca profonda per schivare un'auto che correva proprio al centro della strada. Non c'è stato verso. Ho dovuto prendere per forza l'asfalto sprofondato vicino la gomma, con la conseguente rottura. Non se ne può più, siamo stanchi, la strada è distrutta! Camion pericolosissimi a tutte le ore e per chi risiede in queste zone,ma anche le contrade limitrofe è un pericolo quotidiano".