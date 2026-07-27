Scandone Avellino, ingaggiato Bruno Farias: "Pronto ad aiutare la squadra" Il club irpino si rafforza con l'arrivo del playmaker

La Scandone Avellino continua a investire su giovani di talento e annuncia con entusiasmo l’ingaggio del playmaker Bruno Farias, che vestirà la maglia biancoverde nella prossima stagione. Nato a Río Cuarto, in provincia di Córdoba (Argentina), ma cestisticamente formato in Italia, Farias, classe 2006, è un playmaker dalle ottime prospettive, reduce da un percorso di crescita in alcune delle realtà più prestigiose del panorama cestistico nazionale. La sua formazione è iniziata con il settore giovanile del Derthona Basket Tortona, dove ha disputato i campionati Under 17 e Under 19, raggiungendo anche le Finali Scudetto Nazionali di categoria. Parallelamente ha maturato esperienza in Serie B Interregionale, conquistando anche le prime convocazioni con la prima squadra e realizzando i suoi primi punti in Serie A, un traguardo significativo per un atleta così giovane.

Bruno Farias: "Felice di iniziare questa nuova esperienza"

Nell’ultima stagione è approdato alla Pallacanestro Varese, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita disputando il campionato di Serie B Interregionale con la formazione satellite del club biancorosso, affiancando l’impegno con l’Under 19. Durante tutta la stagione ha inoltre avuto la possibilità di allenarsi quotidianamente con la prima squadra di Serie A, accumulando ulteriore esperienza in un contesto di altissimo livello. Con il suo arrivo, la Scandone inserisce nel proprio roster un playmaker giovane, di grande personalità e con ampi margini di crescita, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra. Queste le prime parole di Bruno Farias da giocatore biancoverde: “Sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza in un club così importante e con tifosi così calorosi. Sono pronto ad aiutare la squadra e a mettermi a disposizione dell’allenatore per raggiungere insieme tutti i traguardi che ci siamo prefissati”. La Scandone Avellino dà il benvenuto a Bruno, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni, certo che il suo entusiasmo e la sua voglia di crescere saranno un valore aggiunto per tutto l’ambiente.