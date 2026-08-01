Avellino, recuperato prezioso dipinto rubato alla Certosa di San Giacomo a Lauro

Era stato rubato insieme ad altre opere di valore storico e artistico davvero inestimabile. Ora il recupero grazie a un'indagine davvero molto importante.
La svolta nelle ricerche
E' stata la Polizia di Stato di Avellino a sequestrare un altro dipinto di rilevante pregio artistico. L'opera era stata trafugata dalla struttura ricettiva denominata “La Certosa di San Giacomo”, attualmente chiusa, ubicata nel territorio del Comune di Lauro, in provincia di Avellino.
I poliziotti del Commissariato di polizia di Lauro, nell’ambito di un’intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e finalizzata al rinvenimento dei beni di interesse storico-artistico asportati dal complesso monumentale “La Certosa di San Giacomo”, hanno ritrovato l’opera in ottimo stato.
Il dipinto sarà restituito al proprietario
Il dipinto, a seguito dell’avvenuto riconoscimento, verrà restituito, dopo il dissequestro, all’avente diritto.
La Certosa di San Giacomo a Lauro è un antico monastero del XVIII secolo con una chiesa barocca, immerso in un grande parco verde nel Vallo di Lauro, oggi trasformato in una struttura ricettiva e per eventi. Si trova in Via Nazionale 1, a breve distanza dal centro storico del paese.