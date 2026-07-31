Gesualdo: un viaggio dove la fantasia incontra l’inclusione Uno spettacolo scritto e diretto da Katia Cogliano

Un viaggio dove la fantasia incontra l’inclusione e ogni emozione diventa un ponte verso gli altri. Martedì 4 agosto, alle ore 21.00, il teatro all’aperto del castello di Gesualdo si trasformerà in un luogo magico con “Viaggio nell’Isola che non c’è”, lo spettacolo scritto e diretto da Katia Cogliano e interpretato dagli AutTeatranti dell’associazione Insieme si Può Sarno ODV, in collaborazione con I Bambini delle Fate.

Non sarà soltanto una rappresentazione teatrale, ma una straordinaria testimonianza di come l’arte possa abbattere le barriere, valorizzare ogni talento e trasformare la diversità in bellezza.

Un appuntamento capace di emozionare grandi e piccoli, lasciando un messaggio che va ben oltre il palcoscenico.

L’evento organizzato dalla Pro Loco “Civitatis Iesualdinae” Gesualdo in collaborazione con Irpinia Escapes, Pubblica Assistenza Gesualdo - Anpas e Groove Dance Studio con il patrocinio di Provincia di Avellino, Asl Avellino e Comune di Gesualdo. Ingresso libero. "Vi aspettiamo per vivere insieme una serata che resterà nel cuore".