Emanuele Filiberto di Savoia a Sturno: è un paradiso questa terra, complimenti Omaggiato di una targa sugli spalti del Castagneto a conclusione del ritiro del Savoia a Casa Reale

Tappa in Irpinia a Sturno per Emanuele Filiberto di Savoia, noto personaggio televisivo italiano. Unico figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, è riconosciuto da una parte dei monarchici italiani come il capo di Casa Savoia.

Ad omaggiarlo di una targa sugli spalti del Castagneto, nell'ultimo giorno del ritiro del Savoia calcio, nella meravigliosa e accogliente struttura di Casa Reale, quale nome migliore nel contesto di questa prestigiosa visita, è stato il sindaco Vito Di Leo insieme all'amministrazione comunale e alla direzione della struttura guidata da Giancarlo Molinario ben rappresentata.

"Il sindaco e l’amministrazione comunale con profonda stima e sincera gratitudine conferiscono questo riconoscimento a sua altezza Emanuele Filiberto di Savoia quale segno di riconoscenza per la gradita visita istituzionale alla comunità di Sturno e per aver scelto, ormai da diversi anni, l’impianto sportivo comunale “Il Castagneto” quale sede del ritiro precampionato della società sportiva Savoia 1908, contribuendo a valorizzare il territorio, a promuovere lo sport e a rafforzare il legame tra la nostra comunità e la storica società calcistica.

La sua presenza in Irpinia rinnova, inoltre, una memoria storica che lega la casa Savoia a questa terra: come suo nonno, Umberto II di Savoia, la visitò negli anni trenta, così oggi Lei torna a percorrerne i verdi sentieri, rinsaldando un legame che attraversa il tempo. Con sentimenti di amicizia e gratitudine, quale ricordo di questa significativa giornata".