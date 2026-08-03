Avellino, vandali in azione a Piazza Kennedy: sradicata una panchina in marmo Un anno fa la zona fu teatro di diversi risse ed episodi violenti

di Paola Iandolo

Ancora vandali a piazza Kennedy ad Avellino. Ignoti nella notte tra sabato e domenica hanno danneggiato una panchina nel polmone verde della città. I vandali - forse un folto gruppo - sono riusciti a sdradicare la panchina in marmo e ferro e a lasciarla abbandonata sull'erba. Per sollevare la pesante struttura in marmo sono forse sono stati in quattro - cinque, abituali frequentatori del giardino dove più volte sono intervenute le forze dell'ordine per riportare la calma e l'ordine, soprattutto tra excomunitari. I residenti denunciano di sovente le condizioni in cui versa il polmone verde della città, ma puntualmente poi la zona si ritrova abbandonata a sè stessa. Chiedono l'installazione delle telecamere per dotare il parco di videosorveglianza e scorraggiare comportamenti violenti.

I precedenti episodi

Un anno fa la zona fu teatro di diversi risse ed episodi violenti, tanto che si tenne un vertice in Prefettura, la zona fu presidiata dalle forze dell'ordine, diversi cittadini extracomunitari furono segnalati e denunciati perchè trovati in possesso di sostanze stupefacenti e i controlli furono serrati. Ma la situazione è ritornata al punto di partenza. I residenti di via Carlo del Balzo pretendono che la zona venga monitorata e controllata come il resto della città. Chiedono di sentirsi al sicuro anche a Piazza Kennedy.