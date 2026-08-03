Contrada, recinzioni tagliate: il sindaco lancia l'allarme ai suoi concittadini Invita i suoi concittadini a non lasciare incustoditi le abitazioni

di Paola Iandolo

Con l'arrivo delle vacanze, cresce l'allarme furti. Massima allerta contro il fenomeno predatorio anche a Contrada. Il sindaco Pasquale De Santis ha diramato un avviso alla cittadinanza dopo che, nel fine settimana, ignoti hanno tagliato le recinzioni di diversi fondi agricoli lungo via Fratte. Il gesto, secondo il primo cittadino, potrebbe essere collegato a un tentativo di agevolare la fuga di malviventi.

Degli episodi riscontrati è stata informata la municipale

De Santis ha reso pubblica la vicenda con una nota indirizzata soprattutto agli abitanti delle vie interessate: "Nel fine settimana scorso sono state recise le recinzioni di molteplici fondi agricoli prospicienti la via Fratte, probabilmente per agevolare la fuga di qualche malintenzionato. Si raccomanda ai residenti di via Fratte e di via Nazionale di prestare la massima attenzione e di non lasciare incustodite le proprie abitazioni. La polizia municipale di Contrada è stata prontamente allertata, così come i carabinieri di Forino. Massima attenzione e massima condivisione del presente avviso". Il sindaco ha precisato che sia la polizia municipale sia i carabinieri della vicina Forino sono già stati informati dei tagli riscontrati nelle recinzioni.



