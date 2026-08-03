Lite condominiale degenera: spara con un fucile nell'abitazione del vicino

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno denunciato un uomo di 50 anni del posto, ritenuto presunto responsabile dei reati di esplosione pericolosa e minacce al termine di un intervento avvenuto nella serata di ieri.
L'episodio si è verificato nel comune irpino, dove i militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Una volta arrivati sul posto, i Carabinieri hanno accertato che era scoppiata una lite tra vicini di casa.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante il diverbio uno dei due contendenti avrebbe minacciato di morte il vicino, esplodendo alcuni colpi con un fucile ad aria compressa contro la sua abitazione.
Al termine degli accertamenti di Polizia Giudiziaria, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale dell'arma utilizzata nell'episodio e al ritiro cautelare di altri tre fucili, regolarmente detenuti dall'indagato.
Il 50enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini per fare piena luce sulla vicenda.