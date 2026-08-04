Due giovani scout dispersi, ritrovati dopo una notte di ricerche in Irpinia Durante il cammino di Guglielmo la storia dei due scout

Brutta avventura notturna per due scout: si erano smarriti mentre percorrevano il tratto irpino del “Cammino di Guglielmo”. Sono stati ritrovati all’alba.

Erano partiti per percorrere il suggestivo itinerario storico-religioso che attraversa tre regioni; ma i due giovani esploratori hanno perso l’orientamento. L’obiettivo era raggiungere l’Abbazia di Fontigliano, nel comune di Nusco in provincia di Avellino, quando il capo scout, non vedendoli rientrare, ha lanciato l’allarme al soccorso alpino-speleologico.

Le ricerche

Subito attivate le ricerche, proseguite per tutta la notte. Nelle prime ore di stamattina il lieto fine: i due ragazzi sono stati individuati. Per le operazioni si è reso necessario l’impiego di un elicottero dell’Aeronautica Militare, decollato da Pratica di Mare. I giovani, sebbene provati dalla notte trascorsa all’aperto, sono stati trovati in buone condizioni.

Il pellegrinaggio

Il “Cammino di Guglielmo” è un lungo pellegrinaggio ed escursionismo che unisce Campania, Basilicata e Puglia. L’itinerario ripercorre i passi del santo e pellegrino Guglielmo da Vercelli. Si parte dal Santuario di Montevergine (Mercogliano, Avellino) in Campania e si arriva alla Basilica del Santo Sepolcro a Barletta in Puglia, punto di imbarco storico per la Terra Santa. Lunghezza complessiva, circa 320 chilometri.