"Avellino città spettrale: questa è la peggiore estate degli ultimi 10 anni" Comune, Festa: c'è crisi in un capoluogo spento. Nargi: estate buia e deludente

Ferragosto senza concertone, scontro in consiglio comunale ad Avellino. Da un lato il capogruppo della minoranza Gianluca Festa, con al fianco l'altra ex sindaco Laura Nargi, dall'altro l'assessore Luca Cipriano a commentare scelte e nomi dell'estate in città.

Festa: è la peggiore estate

Dopo il forfait per motivi di salute di Fedez, con l’evento del 16 agosto a forte rischio, è polemica, Gianluca Feta non usa mezzi termini e boccia una estate di crisi in una città spettrale: “La gente conosce le cose, non è così sciocca come qualche assessore possa credere. Dire ‘non faremo spese per non indebitare il comune’ è una sciocchezza, è un’idiozia amministrativa”, tuona l’ex sindaco, ricordando che la spesa si può effettuare solo in presenza di fondi e non si può contrarre un debito fuori bilancio.

C'è crisi in città

Il giudizio sulla stagione estiva è senza appello: “Si assumesse questa amministrazione la responsabilità di quella che si prospetta come la peggiore stagione estiva degli ultimi 10 anni, al netto degli anni commissariali”. Per Festa, Avellino è diventata una “città spettrale”. “Vedo una grande crisi in città e un’amministrazione in difficoltà oggettiva”, aggiunge, per poi concludere: “Tutto questo successo che Cipriano ha paventato non lo vedo”.

Cipriano ha fallito

Dal canto suo Laura Nargi parla di una estate “deludente, un’estate per pochi”. “Purtroppo senza luminarie, senza un’organizzazione puntuale”. “Io vorrei ricordare che noi due anni fa siamo arrivati il 29 luglio, in pochi giorni abbiamo organizzato il concerto con Sal Da Vinci, droni, tanti spettacoli per i bimbi e la città era molto animata, oltre alle installazioni varie”. Un paragone che serve a lanciare un monito diretto all’assessore Cipriano: “Non si deve nascondere dietro un dito. Purtroppo hanno fallito”. Nargi chiude con un auspicio: “In ogni caso le somme le tireremo alla fine. Siamo ancora speranzosi, il mio augurio è che si riprenda quest’estate”