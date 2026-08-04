Ufficiale, l'Avellino cede Tribuzzi al Bari Definita l'operazione in uscita da parte dle diesse Aiello

Adesso è ufficiale: Alessio Tribuzzi lascia l'Avellino e si trasferisce al Bari. Il club biancoverde ha comunicato di aver ceduto l'esterno offensivo alla formazione pugliese con la formula del prestito, che prevede un diritto di opzione a favore della società biancorossa. Si chiude così l'esperienza in Irpinia del calciatore, che nella prossima stagione proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia del Bari. Attraverso una nota ufficiale, l'U.S. Avellino 1912 ha salutato il giocatore, augurandogli "le migliori fortune per il prosieguo della stagione". Per l'Avellino si tratta di un'altra operazione in uscita nell'ambito del lavoro di sfoltimento e rimodellamento della rosa portato avanti dal direttore sportivo Mario Aiello in vista dell'inizio del campionato.