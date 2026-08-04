Avellino, al via gli allenamenti in città: sabato c'è il Torino Attesa per la presentazione delle nuove maglie, in programma venerdì

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari:

Martedì 4 agosto – allenamento pomeridiano alle ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Mercoledì 5 agosto – doppia seduta:

mattina ore 10:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

pomeriggio ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Giovedì 6 agosto: allenamento pomeridiano alle ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Venerdì 7 agosto – doppia seduta:

mattina ore 10:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

pomeriggio ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine).

Programma Extra Campo

Mercoledì 5 Agosto, alle ore 19:30, una delegazione composta da calciatori e dirigenti presenzierà all’inaugurazione del club 83015 Biancoverde di Pietrastornina (AV);

Venerdì 7 Agosto, a partire dalle ore 20:00, il club sarà presente all’evento “Aggregazione” organizzato dall’associazione “…per la Storia…” in cui verrà presentata la squadrà e sarà svelato il kit gara che i biancoverdi indosseranno durante la stagione 2026/2027.