Avellino Basket, confermato l'assistant coach Formato

L'annuncio del club irpino in vista della nuova stagione

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Avellino.  

Prosegue nel segno della continuità il percorso dello staff tecnico dell'Avellino Basket. Di seguito la nota: "Una conferma che rafforza il nostro progetto tecnico.
Esperienza, metodo e una profonda conoscenza dell'ambiente biancoverde continueranno a essere risorse preziose al fianco di coach Gennaro Di Carlo, per accompagnare la crescita del gruppo e affrontare al meglio le sfide della nuova stagione. La continuità è uno dei valori su cui si fonda il nostro progetto, e la conferma di Salvatore Formato rappresenta un tassello importante nel percorso che stiamo costruendo. Buon lavoro, Coach. Ci vediamo in campo!". 

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