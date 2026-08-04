Avellino Basket, confermato l'assistant coach Formato L'annuncio del club irpino in vista della nuova stagione

Prosegue nel segno della continuità il percorso dello staff tecnico dell'Avellino Basket. Di seguito la nota: "Una conferma che rafforza il nostro progetto tecnico.

Esperienza, metodo e una profonda conoscenza dell'ambiente biancoverde continueranno a essere risorse preziose al fianco di coach Gennaro Di Carlo, per accompagnare la crescita del gruppo e affrontare al meglio le sfide della nuova stagione. La continuità è uno dei valori su cui si fonda il nostro progetto, e la conferma di Salvatore Formato rappresenta un tassello importante nel percorso che stiamo costruendo. Buon lavoro, Coach. Ci vediamo in campo!".