Tir fuoristrada in A16, vigili del fuoco e polstrada sul posto Interventi in autostrada nella tarda mattinata per consentire il recupero del mezzo

Alle ore 13:30 circa di oggi, lunedì 17 agosto, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Bari, in direzione Bari, poco prima del casello di Avellino Ovest, per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato.

Gli accertamenti

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante è fuoriuscito dalla sede stradale.

L’autoarticolato, che al momento dell’incidente risultava vuoto e trasportava cassoni destinati al trasporto di pomodori, è rimasto incastrato nel guardrail.

I rilievi

A seguito dell’incidente si è verificata anche una perdita di gasolio dal serbatoio del mezzo. La squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area, intervenendo inoltre sul guardrail danneggiato e sul serbatoio per contenere la fuoriuscita di carburante e scongiurare ulteriori rischi.

Conducente in ospedale

Il conducente dell’autoarticolato è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza per gli accertamenti del caso.

Polstrada sil posto

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e gli adempimenti di competenza, oltre al personale di Autostrade e al soccorso stradale, impegnati nelle operazioni di recupero e rimozione del mezzo pesante.