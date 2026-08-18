Incidente sulla Bonatti, grave 53enne di Monteforte Irpino Avellino, incidente sulla Bonatti: 53enne trasportato al Moscati

Avellino, 18 agosto 2026 - Incidente sulla Bonatti ad Avellino, grave 53enne traspotato al Moscati. E' da accertare la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina lungo via Don Giovanni Festa ad Avellino, Un uomo di 53 anni, secondo le prime informazioni residente a Monteforte Irpino, è rimasto vittima di un incidente stradale sulla Bonatti. Il conducente ha riportato gravi traumi in più parti del corpo.

Intervento dei soccorritori e ricovero in terapia intensiva al Moscati di Avellino

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme alle forze dell'ordine. L'uomo, politraumatizzato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino, dove i medici lo hanno ricoverato in terapia intensiva.

Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Gli agenti intervenuti sul posto dovranno ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del 53enne restano al vaglio dei sanitari del presidio ospedaliero di Contrada Amoretta.