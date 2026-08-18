Giallo di viale Italia: la Scientifica torna nell'appartamento di Tia La polizia scientifica ha effettuato un nuovo sopralluogo per far luce sulla morte del 44enne

Per far luce sulla morte del 44enne Sergio Tia, la polizia scientifica ha effettuato un nuovo sopralluogo nell'appartamento di Viale Italia dove l'uomo è stato trovato privo di vita il 6 agosto. Gli agenti hanno effettuato nuovi esami per ricostruire cosa è accaduto all'uomo, solo in casa nella serata del 5 agosto quando sono stati uditi dei lamenti e della grida.

Accertamenti eseguiti sulle tracce di sangue rinvenute nell'appartamento posto sotto sequestro

Stamane la polizia scientifica ha effettuato degli esami sulle tracce di sangue rinvenute nelle altre stanze dell'appartamento, rispetto al luogo di ritrovamento del corpo privo di vita. Esami tesi a stabilire se si tratta di un omicidio o di un malore. Circostanza che l'autopsia non ha del tutto escluso. Anche per questa ragione è stata disposta l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza attiva nella zona.

La ricostruzione

Il 44enne dipendente di una agenzia interinale, è stato trovato morto dal padre nella tarda mattinata del 6 agosto in una pozza di sangue, a pochi passi dalla porta di ingresso chiusa a chiave dall'interno. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Avellino sotto il coordinamento della Procura diretta dal procuratore facente funzione Francesco Raffaele che stamane ha disposto nuovi accertamenti. Ora si attedono gli esiti.