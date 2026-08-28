Sovraffollamento dei pronto soccorso: in forte affanno l'ospedale di Ariano

Ospedali in crisi in Irpinia, nella morsa del sovraffollamento. E' la consueta emergenza dell'estate che va ad aggiungersi alla carenza di sangue.
Difficoltà soprattutto al pronto soccorso del Frangipane-Bellizzi dove diversi pazienti, molti dei quali non in codice rosso sono stati distribuiti su disposione della centrale operativa del 118 in altre strutture tra cui Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi. Ieri in modo particolare come ci confermano dalla struttura arianese è stata una giornata particolarmente complessa.
Un provvedimento adottato a causa del prolungamento dei tempi di attesa e in una progressiva saturazione delle aree dedicate all’osservazione e alla gestione dei pazienti, alla pari di ciò che sta accadendo a Napoli. Il problema è generale in Campania.
Il piano di gestione del sovraffollamento del Cardarelli ad esempio, si configura come uno strumento operativo, dinamico e integrato, volto a migliorare l’efficienza organizzativa e logistica del pronto soccorso, ridurre i tempi di attesa e di permanenza dei pazienti, favorire il deflusso dei pazienti verso le aree di degenza o verso percorsi alternativi appropriati, garantire la sicurezza, la dignità e la qualità dell’assistenza in tutte le fasi del percorso di emergenza-urgenza.