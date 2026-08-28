Finanziamenti a fondo perduto: nuove imprese e attività professionali under 35 L'annuncio del presidente di Confesercenti Avellino Giuseppe Marinelli

"Nuove opportunità per l’Irpinia e per chi vuole avviare un’attività d’impresa con gli importanti incentivi previsti da Resto al Sud 2.0". Così Giuseppe Marinelli, (nella foto) presidente provinciale di Confesercenti.

"La nuova edizione dello strumento di sviluppo di Invitalia - prosegue il dirigente dell’associazione di categoria -, che nella provincia di Avellino ha visto finanziare negli scorsi anni numerosi progetti, anche grazie alla consulenza fornita dalla nostra organizzazione, si pone sostanzialmente gli stessi obiettivi di quella precedente, promuovendo la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno, rivolgendosi ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, che sono in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, nonché ai disoccupati del programma gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e ai cosiddetti lavoratori poveri".

Le agevolazioni prevedono

Voucher a fondo perduto fino a un importo di 40.000 euro (elevabile a 50.000 euro).

Contributo del 75% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120.000 euro.

Contributo del 70% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120.000 euro e 200.000 euro.

Possono usufruire delle agevolazioni tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Tra le spese ammissibili vi sono macchinari, impianti, attrezzature e arredi, software, piattaforme digitali e app, immobilizzazioni immateriali, marchi, consulenze tecnico-specialistiche, opere edili e manutenzione straordinaria fino al 50% (solo programmi di investimento).

Per ulteriori informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Avellino, telefonando al numero 0825 679256.