Ariano: amaro risveglio senz'acqua in alcune zone della città Difficoltà estreme soprattutto per anziani e ammalati in casa

Dalla notte appena trascorsa in diverse zone, da corso Vittorio Emanuele, rione San Pietro, via Giacomo Matteotti, Petrara ed altre zone alte del centro ad Ariano Irpino manca l'acqua nelle abitazioni.

Amaro risveglio per i residenti e difficoltà estreme per anziani, persone ammalate e bambini. L'alto calore è stato messo al corrente della situazione di emergenza.

La squadra reperibile è intervenuta prontamente per individuare il guasto. Si tratta di un problema legato all’impianto di sollevamento di Sant’Antonio, a servizio del serbatoio Castello. Il ripristino sarebbe già avvenuto ma si attendono i tempi tecnici per il riempimento delle vasche e la relativa riattivazione del servizio. Il ritorno alla normalità è previsto per il pomeriggio non prima delle 17.00, ma gli addetti ai lavori stanno facendo di tutto per diminuire i tempi. Il sindaco Mario Ferrante è in continuo contatto con i tecnici dell'alto calore. E' in atto una ricognizione di concerto con la polizia municipale al fine di individuare eventiali criticità e richieste di intervento urgenti.

Rubinetto a secco anche nelle zone rurali come Cerreto e Accoli. Ma qui si tratterebbe di un problema non associato all'impianto di sollevamento di via Lusi.

Un black out coinciso con l'ondata di caldo e afa che sta imperversando in queste ore in Irpinia con situazioni si estrema difficoltà soprattutto per le persone fragili.