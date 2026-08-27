La tirata del giglio a Villanova del Battista: ecco le immagini A benedire la partenza il parroco del paese, don Tonino Biondi

Sono i giovani il futuro delle tradizioni nelle aree interne e un esempio concreto arriva da Villanova del Battista in Irpinia. Anche quest'anno grazie alla loro passione, tenacia e creatività si è dato vita alla tirata del giglio in onore di San Giovanni Battista.

Dopo aver appreso dai veterani villanovesi l'arte della paglia hanno realizzato in maniera meticolosa la struttura che come ogni anno, ha attraversato il suo consueto tragitto suggestivo e coinvolgente.

A benedire la partenza il parroco del paese, don Tonino Biondi che di gigli ne ha vissuti ben 30 nel corso degli anni da parroco nella sua comunità. All'evento hanno preso parte i sindaci del territorio, insieme al presidente della provincia Fausto Picone. A fare gli onori di casa il primo cittadino villanovese Ernesto Iorizzo. Inarrestabili e travolgenti anche quest'anno da Flumeri, i cugini "Sciglia paglia band", insieme ad alcuni promotori del giglio di Flumeri a testimonianza dell'unione dei comuni.

Archi dalle forme slanciate, decorazioni in paglia, alternanza ritmica di spighe e trecce, forme e motivi geometrici e manualità artigianale variegata sull'intera struttura. Dettagli e innovazioni in questa edizione 2026 che non sono passato inosservati.

Una festa tra le più attese dell'anno, che ha ritardato la partenza di qualche emigrante verso le proprie località in Italia e all'estero. Senza aver visto sua maestà il giglio, non si parte!