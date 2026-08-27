Commissioni Comune, pronti i nomi ma Festa non c'è. Giordano: ripensaci La nota di Giordano sul caso Comune

Commissioni consiliari, completato il quadro delle indicazioni dei nomi per il Comune di Avellino con le indicazioni dei festiani. Lo annuncia il presidente del consiglio Nicola Giordano. "Nella giornata odierna sono pervenute anche le designazioni dei Gruppi consiliari “Davvero” e “W la Libertà”, completando così il quadro delle indicazioni necessarie per procedere alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti. -soiega Giordano -".

Le commissioni

"Desidero ringraziare tutti i Capigruppo consiliari- spiega Giordano -per il lavoro svolto e per la collaborazione assicurata in questa fase. Mi auguro che questo atteggiamento di confronto e di collaborazione istituzionale possa caratterizzare con continuità l'intera consiliatura, nel rispetto dei diversi ruoli e delle legittime posizioni politiche, nell'interesse del buon funzionamento del Consiglio comunale.

Festa non partecipa

Si prende, altresì, atto della volontà manifestata dal consigliere dott. Gianluca Festa di non partecipare, allo stato, ad alcuna Commissione consiliare e, conseguentemente, di non procedere alla propria designazione quale componente di alcuna di esse.

La comunicazione

Nel pieno rispetto di tale determinazione, auspico tuttavia che il consigliere Festa possa rivedere la propria posizione, continuando a mettere a disposizione la propria esperienza e il proprio contributo anche nell'ambito delle attività delle Commissioni consiliari, che rappresentano una sede fondamentale di approfondimento, confronto e partecipazione alla vita amministrativa della città.

I nomi in consiglio

Con il completamento delle designazioni possono ora proseguire gli adempimenti necessari per sottoporre al Consiglio comunale la proposta relativa alla costituzione e alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti, consentendone quanto prima il pieno avvio delle attività.". Conclude Giordano.