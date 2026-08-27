Avellino, allarme igiene e sicurezza: "Topi e insetti ormai anche nelle case" Il Consigliere Marco Pericolo diffida Comune, ASL e Prefettura

Una situazione igienico-sanitaria definita ormai «insostenibile» sta interessando diverse zone di Avellino, dal centro alle periferie. A denunciare il problema è Marco Pericolo, consigliere comunale e capogruppo di Forza Avellino, che ha inviato una segnalazione formale al Comune di Avellino – indirizzata al sindaco, al vicesindaco e agli assessori Giancarlo Giordano ed Enza Ambrosone – oltre che all'ASL di Avellino e alla Prefettura.

L'allarme: "Ratti e insetti in tutta la città"

Al centro della segnalazione c'è la presenza diffusa di insetti e ratti di fogna, che secondo il consigliere popolerebbero stabilmente numerose vie cittadine.

Tra le situazioni più critiche viene indicata l'area dei campetti e del parco giochi di via Rocco Scotellaro, nel quartiere San Tommaso, frequentata quotidianamente da famiglie e bambini.

Secondo Pericolo, il problema sarebbe aggravato dalla carente manutenzione degli spazi pubblici, tanto da essersi esteso dalle strade alle abitazioni private, dove sarebbero stati segnalati casi di intrusioni di ratti negli appartamenti.

«Siamo di fronte a un livello di allarme intollerabile che mette a rischio la salute e l'incolumità dei cittadini. La presenza incontrollata di ratti e insetti non è solo una questione di decoro, ma un concreto pericolo di salute pubblica», afferma il consigliere.

Le richieste agli enti competenti

Nella nota trasmessa alle istituzioni, Pericolo chiede l'attivazione urgente di una serie di interventi, tra cui:

un piano straordinario e immediato di derattizzazione, disinfestazione e bonifica dell'intero territorio comunale, con priorità alle aree residenziali e ai parchi gioco;

un programma intensivo di spazzamento e lavaggio delle strade, taglio della vegetazione incolta e pulizia di caditoie e fognature;

sopralluoghi tecnici dell'ASL per verificare le condizioni di degrado e adottare le eventuali prescrizioni sanitarie necessarie.

La richiesta di un piano d'azione immediato

Richiamando le procedure previste dalla Legge 241/1990 in materia di accesso e trasparenza degli atti amministrativi, il capogruppo di Forza Avellino sollecita una risposta tempestiva da parte degli enti coinvolti e l'adozione di un piano d'azione immediato.

Nella segnalazione, inoltre, si riserva di adire le competenti autorità giudiziarie qualora dovesse riscontrare un'inerzia da parte delle istituzioni nella gestione dell'emergenza segnalata.