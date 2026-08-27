Ariano abbraccia Oreste Sebastiano: domani l'ultimo affettuoso saluto La camera ardente è allestita nella casa funeraria Lo Conte in contrada Cerreto 5/B

Si svolgeranno domani ad Ariano Irpino, i funerali di Oreste Sebastiano, il 48enne commerciante informatico ritrovato senza vita nelle acque del Gargano a Vieste. Non serve in questo momento tristissimo per i familiari e quanti hanno nutrito affetto verso Oreste ripercorrere cronaca e dinamiche dell'accaduto, nella consapevolezza che niente e nessuno potrà riportarlo in vita.

Sarà un giorno di grande dolore per la città del tricolle non nuova purtroppo a sciagure del genere quasi ogni anno soprattutto nel mese di agosto, quasi come una maledizione.

La camera ardente è allestita nella casa funeraria Lo Conte in contrada Cerreto 5/B.

Orario visite 8.30-12.30 e 15.00-19.30.

Il rito funebre si terrà nella basilica cattedrale, domani 28 agosto alle ore 16.00.

Il manifesto recita così:

"Il generoso cuore di Oreste Sebastiano si è fermato. Con immenso amore, lo piangono pregando per lui la moglie Maria Antonietta Guarino, la figlia Ilaria, il padre Vincenzo, la madre Giacinta Spina, la sorella Giovanna, il fretello Marco, i cognati, nipotini, cugini e zii tutti."