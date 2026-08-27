VIDEO | Avellino, ecco Cheddira: visite mediche per l'attaccante Arrivo in Irpinia per l'attaccante, pronto a firmare un contratto quadriennale

Walid Cheddira ha raggiunto l'Irpinia ed è pronto per le visite mediche con l'Unione Sportiva Avellino. Nelle scorse ore il club biancoverde ha raggiunto l'accordo con il Napoli per un'operazione a titolo definitivo e con l'attaccante italo-marocchino, che dopo i controlli di rito firmerà un contratto quadriennale (scadenza 30 giugno 2030). Con l'infortunio di Daniel Fila, l'Avellino ha deciso di accelerare su Cheddira, reduce da diverse esperienze in massima serie e anche in Liga.

"La trattativa parte chiaramente da un episodio negativo, che è stato l'infortunio di Fila. - ha spiegato il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello - Avevamo chiuso un attimino il discorso in attacco. È chiaro che appena abbiamo saputo quelli che potevano essere i tempi di recupero, ci siamo messi subito all'opera. Abbiamo setacciato tutte le opportunità che c'erano. C'era sta possibilità, in realtà è un vecchio pallino, ma non c'era mai stata davvero l'occasione, nel senso che era sempre stato detto: 'quando arriverete in A ne possiamo parlare'. Oggi si sono create le condizioni, ci siamo visti ieri mattina con il procuratore, nel pomeriggio è venuto ad Avellino, la sera ci siamo visti con il Napoli, stamattina l'abbiamo chiuso e adesso sta facendo le visite".