Caldo estremo arriva la quinta ondata: oggi il record in Irpinia: restate a casa Il territorio irpino si prepara a vivere la giornata più calda del 2026

"Il territorio irpino si prepara a vivere la giornata più calda del 2026 e, probabilmente, una delle più roventi delle ultimi anni". Lo annunciano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine, che monitorano le temperature in Irpinia nella giornata nazionale da Bollino Rosso.

La giornata più calda del 2026

"La massa d’aria di origine nord-africana che ha raggiunto il Mediterraneo centrale provocherà un’ulteriore accentazione della calura diurna.- si legge sulla pagina social dell'osservatorio di Montevergine -. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto 2026, secondo le indicazioni fornite dai modelli ad area limitata, su gran parte del territorio (faranno eccezione solo i settori posti al di sopra dei 900-1000 m) si registreranno temperature pari o superiori a 35°C, con punte di 39-40°C nella Valle del Sabato, nella Valle del Calore, in quella dell’Ofanto, nel montorese e nel baianese.

Le temperature in Irpinia

Al di sotto dei 30°C, rimarranno solo le vette del Partenio ed i settori di alta montagna dei Picentini.

La giornata dal caldo record

"Riportiamo di seguito alcuni valori di temperatura massima misurati ieri: Calabritto: 38.2°C, Avellino centro: 37.5°C, Mercogliano: 36.2°C, Monteforte Irpino: 35.6°C, Summonte: 34.3°C, Monte Pizzone (Monteforte Irpino): 30.6°C, Montevergine (Osservatorio): 30.6°C, Montevergine (vetta): 28.4°C,Segnaliamo anche i 29.8°C dell’Oasi WWF di Pannarano.". Si legge sulla pagina social dell'osservatorio di Montevergine.