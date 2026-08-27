Gesualdo: c'è attesa per la rassegna concertistica itinerante "Prodigi Irpini" La valorizzazione delle eccellenze giovanili e la promozione del patrimonio artistico monumentale

La valorizzazione delle eccellenze giovanili e la promozione del patrimonio artistico-monumentale dell’Irpinia convergono in un format culturale di spessore.

Domenica 6 settembre 2026, a partire dalle ore 19:00, la suggestiva cornice del Castello di Gesualdo ospiterà un nuovo ed atteso appuntamento della rassegna Concertistica “Prodigi Irpini” organizzato dalla testata giornalistica Tg News Tv diretta dal collega Massimiliano Finamore in collaborazioen con l’Aps “Radici D’Irpinia” e con il patrocinio del comune di Gesualdo.

La manifestazione Prodigi Irpini si configura come una rassegna musicale itinerante concepita per tracciare un itinerario artistico-culturale che attraversa i castelli, i palazzi storici e i borghi più evocativi dell’Irpinia. L’obiettivo strutturale del format è creare una sinergia tra la fruizione delle bellezze architettoniche e la promozione dei nuovi talenti musicali e poetici del territorio.

Attraverso il connubio tra musica d’arte, declamazione poetica e valorizzazione paesaggistica, l’iniziativa intende innescare processi di attrattività turistico-culturale e riscoperta dell’identità storica locale. La scelta della location cade su uno dei monumenti simbolicamente più rilevanti dell’intera provincia. Il Castello di Gesualdo, imponente fortezza medievale trasformata nel Rinascimento in dimora principesca, è storicamente legato alla figura del principe Carlo Gesualdo da Venosa (1566–1613). Tra queste mura, il compositore fondò un celebre cenacolo musicale ed incise una traccia indelebile nella storia della polifonia madrigalistica internazionale.

La fortezza, recentemente oggetto di importanti interventi di restauro, garantisce oggi una resa acustica d’eccezione ed un’atmosfera carica di suggestione storica per vari eventi di alto profilo culturale.

Il programma artistico dell’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Gesualdo guidato sindaco Domenico Forgione e grazie alla preziosa collaborazione del consigliere Enzo De Cicco avvalendosi della direzione artistica del professore Antonio Tecce, vedrà alternarsi sul palco giovani solisti del panorama irpino affiancati da interventi letterari:

Felice D’Amore (Fisarmonica): Virtuoso dello strumento a mantice e allievo del M° Armando Rizzo, D’Amore si è già distinto in recenti tappe della rassegna (tra cui la performance al Palazzo Marchionale di Taurasi) per un approccio tecnico che unisce la cultura popolare al repertorio d’autore.

Benedetta Finamore (Pianoforte): Giovane pianista irpina distintasi per sensibilità interpretativa ed equilibrio formale, recentemente protagonista di apprezzate esecuzioni solistiche e in eventi come Note in Ciel a Frigento, la rassegna Talenti Irpini a Taurasi e l’esibizione al Cassano’s Got Talent

Denise Pezzella (Violino): Violinista dall’attenta cura del timbro, impegnata nella rilettura cameristica del repertorio per archi e studenetssa pressso il liceo Musicale “C. Gesualdo”.

Luca Mazzeo (Tenore): L’evento vedrà la partecipazione straordinaria del giovane tenore di Cairano, reduce dal recente successo e trionfo alla 12ª edizione del Cassano’s Got Talent. Mazzeo si esibirà in una toccante interpretazione della celebre pagina lirico-popolare “Granada” di Agustín Lara.

Antonietta Gnerre (Poesia in musica): La poetessa e saggista curerà l’inserto di “Poesia in Musica”, integrando la trama sonora con declamazioni verseggiate.

La serata sarà introdotta e condotta dalla collega giornalista Barbara Ciarcia. Con la tappa di Gesualdo, Prodigi Irpini conferma la validità di un modello organizzativo capace di coniugare rigore e fruibilità pubblica. Far risuonare la grande musica e la poesia all’interno delle architetture storiche irpine rappresenta una strategia efficace per sottrarre dall’isolamento i piccoli centri e offrire una vetrina di pregio alle nuove generazioni di interpreti.